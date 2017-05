Brandweer gebruikt giftig blusschuim

Uit navraag van deze krant blijkt dat de meeste brandweerkorpsen in Nederland zogenaamd ‘fluorhoudend’ blusschuim gebruiken. In dat schuim zit onder meer de giftige stof PFOA, beter bekend als C8. Deze stof is bekend van het gifschandaal bij chemiebedrijf Dupont in Dordrecht. Het blusschuim wordt ingezet bij vloeistofbranden, wanneer bijvoorbeeld olie of benzine vlam heeft gevat.

,,Fluorhoudend blusschuim is schadelijk voor het milieu”, bevestigt Erwin de Bruin, programmamanager van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO. Binnenkort wordt het gebruik van C8 in Europa verboden. Daarom heeft BrandweerBRZO recentelijk een onderzoek in gang gezet om alternatieven voor het giftige schuim te vinden.

Quote Als je ermee hebt geblust, is zo’n terrein zonder meer vervuild Martin van den Berg, toxicoloog

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is fluorhoudend blusschuim zeer schadelijk en mogelijk kankerverwekkend. ,,C8 wordt nauwelijks afgebroken in het milieu”, zegt RIVM-chemicus Martijn Beekman. ,,Bij mensen kan de stof zich ophopen in het vetweefsel. En het heeft schadelijke gevolgen voor de voortplanting.”

,,Als je ermee gaat blussen, komt het in het milieu terecht. Op sommige bedrijventerreinen wordt bluswater wel opgevangen. Maar veel vaker is dat niet het geval. Als de stof in het grondwater belandt, kan het in theorie ook in ons drinkwater terecht komen.”

Onderzoek

Volgens het RIVM is het moeilijk in te schatten of brandweermensen gevaar lopen door fluorhoudend blusschuim. ,,Als je precies wilt weten wat de risico’s zijn, moet je de mate van blootstelling onderzoeken”, zegt Beekman. Brandweermanager De Bruin zegt niet op de hoogte te zijn van eventuele risico’s voor brandweerlieden.

,,Natuurlijk is het slecht voor de brandweermensen zelf”, stelt toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Als ze het gebruiken, moeten ze beschermende kleding dragen. Ze zouden ook het bloed moeten onderzoeken van deze mensen. Ik weet niet of dat nu al gebeurt, maar dat lijkt mij heel verstandig.”