Broer en zus ruilen 40 jaar oud Golfje in met slechts 18.000 kilometer op teller

De broer en zus ruilden hun Golf 1 in op aanraden van een goede vriend die twee weken geleden zijn Volkswagen had ingeruild bij Krawczyk. Hun nieuwe wagen is een Golf 7 R-line automaat met 8.000 kilometer op de teller. De aflevering ervan was onvergetelijk, zegt de autohandelaar terugblikkend. ,,Er ging een nieuwe wereld voor meneer en mevrouw open. Ze wilden de schapenvellen die ze over de stoelen van hun oude auto hadden liggen in de nieuwe Golf leggen en zetten grote ogen op toen ik hen vertelde dat dit niet nodig was vanwege de stoelverwarming. Daarna ontdekten ze de elektrisch verstelbare spiegels, de achterruitverwarming en achterruitenwisser, cd-speler en navigatie. Het allermooiste vind ik dat hun horizon is vergroot. ,,Zus hier gaan we veel meer mee rijden. Kunnen we eindelijk eens vrienden boven de Maas opzoeken want deze auto zegt exact hoe je er naartoe moet rijden", zei de heer Pasveer enthousiast."



Hoeveel broer en zus Pasveer voor hun oude Golfje kregen, wil de autohandelaar niet zeggen. ,,Toen ik vroeg welke prijs ze ervoor wilden hebben, kreeg ik als antwoord: zegt u maar wat u ervoor wilt bieden. Dat bod viel veel hoger uit dan meneer en mevrouw hadden verwacht."