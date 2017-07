Brussel snelt Italië te hulp bij toestroom migranten

Eurocommissaris van Migratie Dimitris Avramopoulos komt donderdag, op een informele bijenkomst van Europese Justitie- en binnenlandministers in Estland, met meer voorstellen, maar daarop wilde eerste vicevoorzitter Frans Timmermans vanmiddag in Straatsburg niet vooruitlopen. Hij zei wel dat het Italiaanse beroep op solidariteit van andere lidstaten ‘volstrekt gerechtvaardigd’ is en met de aantallen die nu in Italië aankomen, ‘iedereen wat extra’s moet doen’, om te beginnen door te doen wat is beloofd.

Hulporganisaties

Italië kreeg in korte tijd meer dan 85.000 vluchtelingen binnen en dreigde vorige week zijn havens te sluiten voor hulporganisaties die drenkelingen tot onder de Libische kust uit zee vissen en ze daarna in grote aantallen naar Italië brengen, vorige week meer dan 10.000 in twee dagen. Desondanks zijn er al meer dan 2.000 verdronken.

Intussen voeren veel Europese landen hun eigen afspraken niet uit. Ze beloofden bijna twee jaar geleden 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië over te nemen en zitten als het heel goed gaat op de deadline eind september dit jaar op een kwart. Van de beloofde fondsen om Afrikaanse landen economisch te steunen en zo eigen inwoners de lust tot migratie te ontnemen, komt nog minder terecht. Van de 1,8 miljard die lidstaten daarin zouden storten, is iets meer dan 200 miljoen concreet toegezegd en nog geen 90 miljoen daadwerkelijk gestort.

Migranten