Buitenlandse bendes roven vrachtwagens leeg

Het aantal gevallen van ladingdiefstal stijgt explosief, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Landelijke Eenheid van de politie. In de eerste drie maanden van dit jaar registreerde de politie 136 ladingdiefstallen en pogingen daartoe: een stijging van 46 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

,,Buitenlandse bendes weten ons land vaker te vinden”, zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid. ,,Dat is zorgelijk. Ook dit jaar hebben we een paar gevallen gezien waarbij de lading vermoedelijk al rijdend is gestolen. Dat leidt tot levensgevaarlijke capriolen op Nederlandse wegen.”

Quote Ook dit jaar hebben we een paar gevallen gezien waarbij de lading vermoedelijk al rijdend is gestolen. Dat leidt tot le­vens­ge­vaar­lij­ke capriolen op Nederlandse wegen Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid

Lage aangiftebereidheid

De politie en brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) stellen dat vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven nog te weinig aangifte doen. ,,We weten dat het veel vaker voorkomt”, zegt Kraszewski. ,,De aangiftebereid is laag, omdat chauffeurs vaak geen tijd hebben om naar een politiebureau te rijden. Bij het bureau blijkt in bepaalde gevallen dat alleen op afspraak aangifte gedaan kan worden. Ook weten politiemedewerkers niet altijd hoe ze een aangifte van ladingdiefstal moeten afhandelen.”

Daarom opent de politie vandaag een speciaal aangifteloket. Via het telefoonnummer 088-0087444 kunnen vrachtwagenchauffeurs 24 uur per dag melding doen van ladingdiefstal. Getrainde medewerkers handelen de aangifte af.

Brancheorganisatie TLN schat dat de schade door ladingdiefstal in Nederland zo’n 350 miljoen euro per jaar is. ,,Transportbedrijven hebben nog te vaak het gevoel dat de politie niets doet met een aangifte”, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ,,Terwijl juist aangiftes ontzettend belangrijk zijn om dit groeiende probleem aan te pakken.”

Doodsbenauwd

Veel vrachtwagenchauffeurs zijn doodsbenauwd dat hun lading wordt gestolen, weet Van Dijk. Vaak gebeurt het ongemerkt, terwijl een bestuurder een tukje doet in de cabine. Maar andere keren gaat het met fors geweld en onder bedreiging.

,,Vrachtwagenchauffeurs die het hebben meegemaakt, houden er flink last van”, vertelt Maarten de Graauw, manager bij het Gelderse transportbedrijf Mainfreight. Zijn bedrijf, met in Nederland 250 vrachtwagens, kent elk jaar een paar gevallen van ladingdiefstal. ,,Dat valt nog mee, omdat wij flink investeren in de beveiliging van onze wagens. Goederen als mobiele telefoons en juwelen vervoeren wij helemaal niet meer. Daarvan vinden wij het risico te groot.”

De Graauw kent de horrorverhalen van vrachtwagenchauffeurs die onder bedreiging hun lading moesten afstaan. ,,Zo heb ik wel eens gehoord dat een chauffeur in zijn onderbroek het bos werd ingestuurd. Die man moest zijn kleren uittrekken en zijn vrachtwagen achterlaten. De temperatuur lag rond het vriespunt.”

Quote Ik heb wel eens gehoord dat een chauffeur in zijn onderbroek het bos werd ingestuurd. Die man moest zijn kleren uittrekken en zijn vrachtwagen achterlaten. Maarten de Graauw, manager transportbedrijf Mainfreight

Buitenlanders

Volgens politiewoordvoerder Kraszewski richten steeds meer buitenlandse bendes hun pijlen op Nederlandse vracht. ,,Voorheen waren het vooral criminelen uit Nederland die de trucks leegroofden. Veel Brabanders. Nu hebben we aanwijzingen dat het gaat om buitenlanders. Die gasten verplaatsen zich voortdurend van het ene land naar het andere land. Daardoor is het lastig om ze aan te pakken.” Uit internationale cijfers blijkt dat het aantal ladingdiefstallen in heel Europa toeneemt.

Kleding, computers, drank, sigaretten, cosmetica en auto-onderdelen: voor ladingdieven zijn vrachtwagens rijdende goudmijntjes. Parkeerplaatsen langs de snelwegen A73 en A67 zijn dit jaar favoriet. Op die plekken, waar chauffeurs ook overnachten, sloegen de bendes de afgelopen maanden het vaakst toe. Ook valt op dat parkeerplaatsen bij distributiecentra populair zijn onder ladingrovers.