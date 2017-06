Burgemeester: Dit ernstige verlies is niet te bevatten

Bruinvis met twee koppen aangetroffen in visnet bij Stellendam

11:58 STELLENDAM - De bemanning van viskotter de GO 9 uit Goedereede heeft maandagochtend ter hoogte van Stellendam een bruinvis met twee koppen aangetroffen in een van hun netten. Het dier was al dood, volgens opvarende Henk Tanis.