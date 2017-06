Burgemeester Weert naar rechter om criminele asielzoekers te vervolgen

,,Het OM had moeten doorpakken. Van het seponeren van deze zaken gaat een heel slecht signaal uit, vooral richting de overtreders'', zegt Heijmans in een interview in De Telegraaf. ,,Je moet laten zien dat je hard bent, want hun misdragingen zorgen ervoor dat het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen kleiner wordt.''



,,We gaan via een speciale procedure bij het gerechtshof aan de rechters vragen om de beslissing van het OM terug te draaien'', aldus de burgemeester vandaag in het dagblad. ,,Als het hof het daarmee eens is, moeten de zes alsnog vervolgd worden.''