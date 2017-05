Canada ruziet over kosten gigantische badeend

De officiële, ruim 18 meter hoge badeend reisde de afgelopen jaren de hele wereld over: van China via Taiwan naar Vietnam en daarna naar Brazilië en Los Angeles. Maar vanaf 1 juli is er ook eentje te zien in het Canadese Toronto. Daar wordt een festival gehouden ter ere van de 150ste verjaardag van Canada en de badeend is ingehuurd om meer toeristen te trekken.



Maar de rekening van 80.000 euro voor het festival, waar het drijvende gevaarte onderdeel van is, schoot bij sommige politici in het verkeerde keelgat. ,,Nou, dat is mooi'', zegt Hofman een tikje triomfantelijk. ,,Het is een namaak-eend, die een Amerikaan aanbiedt. Een echte cowboy die er met mijn idee vandoor is gegaan.''



Hofman is blij met de ophef in het Canadese parlement. Daar werden gisteren vragen gesteld over de bekostiging van zijn geplagieerde geesteskind. Parlementsleden noemden het 'een verspilling van het geld van de belastingbetalers' en baalden van deze 'kwek-economie'.