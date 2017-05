Celstraffen voor heling beeld Julia Domna

De vijftigjarige Eric G. is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor de heling van het eeuwenoude beeld van Julia Domna . Zijn eveneens vijftigjarige ex-vriendin Maria W. kreeg vandaag acht maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur, zo besliste de rechtbank in Amsterdam.

De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie eiste twee weken geleden tegen G. een celstraf van een half jaar en tegen W. vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 120 uur.

Eigendomsbewijs

Het marmeren hoofd dat in deze zaak de hoofdrol speelt, dook in 2015 op bij veilinghuis Christie's in Amsterdam en bleek te zijn gestolen uit het Italiaanse museum Villa Adriana in Tivoli, nabij Rome. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat beide verdachten op zijn minst rekening moesten houden met de kans dat het Romeinse beeld, dat als cultureel erfgoed wordt beschouwd, was gestolen. Het verhaal dat de vrouw vertelde bij Christie's over de herkomst was leugenachtig en het eigendomsbewijs of andere objectieve informatie over de herkomst van het beeld ontbrak, zo staat in het vonnis.

Zelf ontkenden de twee dat ze van de diefstal wisten. G. verklaarde tijdens de zitting dat hij het van een familielid had gekregen, dat hem had verzekerd dat het niet van diefstal afkomstig was. Volgens W. was haar verteld dat het hoofd uit de erfenis van haar schoonvader kwam en in de opslag lag bij een oom. Zij ging er vervolgens mee naar Christie's ,,om meer informatie in te winnen''. ,,Naar zo'n gerenommeerd veilinghuis ga je niet als iets niet in de haak is'', zei haar raadsvrouw.

Depot

Het museum wist overigens niet dat het beeld niet op de plek lag waar het hoorde. Het kunstwerk was in 2012 voor het laatst tentoongesteld en lag sindsdien in het depot. Vermoedelijk is het daaruit meegenomen. Julia Domna was Romeins keizerin tussen 193 en 217 na Christus.