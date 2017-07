Chauffeur van Kiki uit Almelo had tijdens dollemansrit last van hypo

Leerling Kiki Kuitert (12) smeekte de chauffeur tijdens de rit meerdere keren om te stoppen, maar de boodschap kwam niet over. En dat is volgens Doorenbos goed verklaarbaar. ,,Bij een hypo is iemand totaal niet ontvankelijk voor adviezen of vragen. Het enige wat de kinderen konden doen, is hem een flesje drinken geven, want dat prikkelt iemands overlevingsinstinct.”



De vraag of de taxi-chauffeur zijn rijbewijs nog terugkrijgt, ligt nu bij het CBR. Het vervolg van zo’n procedure verschilt per individu, maar in de regel wordt er een onderzoek ingesteld of moet iemand een cursus volgen. Diabetes kan dus gevolgen hebben voor de rijgeschiktheid. ,,Daarom krijgt iemand met diabetes een rijbewijs voor een periode tot maximaal vijf jaar”, zegt woordvoerder Irene Heldens van het CBR.



Soms zijn de gevolgen van diabetes zo ernstig, dat iemand niet meer veilig kan rijden. ,,Als je bijvoorbeeld hypo’s niet voelt aankomen, mag je volgens de wet geen auto meer besturen. Je kunt dan geen rijbewijs aanvragen of vernieuwen.” Maar een diabetespatiënt is niet verplicht zich als zodanig te melden bij het CBR.



Doorenbos: ,,Alleen bij een eerste aanvraag van een rijbewijs, maar niet bij een verlenging.” Diabetes hoeft ook bij een werkgever niet te worden gemeld. Zo was Gerbert Luttikhuis van Taxi Almelo niet op de hoogte van de medische achtergrond van zijn tijdelijke kracht. ,,En daar mogen wij bij een sollicitatie ook niet naar vragen”, zegt Luttikhuis. En juist daarom heeft een diabetespatiënt een grote verantwoordelijkheid.