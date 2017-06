Chemours ontkent illegale lozing GenX : Het komt uit de lucht

Twee jaar cel geëist tegen schoenenkoning die in wapens handelde

10:53 Tegen de vroegere schoenenkoning Jan van der Linden is vanochtend in de rechtbank in Den Bosch 24 maanden cel geëist voor illegale wapenhandel. Van der Linden, die vroeger het schoenenimperium Tango runde, werd in januari 2015 opgepakt in Kroatië met een busje vol met automatische geweren, granaten, raketwerpers en munitie.