Chickfriend-verdachte Mathijs IJ. (24) hoort via advocaat hoe het met zijn baby gaat

De familie van Mathijs IJ. (24) in Nederhemert heeft het zwaar met het feit dat hij al weken geïsoleerd in de gevangenis zit. De bestuurder van het bedrijf Chickfriend zit vast om het fipronil-schandaal en mag met niemand contact hebben. Zelfs niet met zijn vrouw, die zes maanden zwanger is.

Schoonmoeder Janny Oomen van IJ. doet haar verhaal tegen Omroep Gelderland. Het feit dat Mathijs voor het eerst vader wordt, maakt het volgens haar extra moeilijk. Zijn vrouw, de dochter van Oomen, woont tijdelijk weer bij haar ouders. ,,Ze krijgt soms geen hap door de keel, door alle zorgen'', vertelt Oomen. ,,Maar ze moet wel, omdat ze goed wil zorgen voor haarzelf en de baby die op komst is.''

Zo nu en dan brengt familie schone kleren naar de gevangenis. Oomen: ,,Het voelt zo raar. Je hebt geen contact. Je duwt kleren door een luik, dat is het dan. Via de advocaat wordt hij bijgepraat, ook over babynieuws. Maar hij hoort niet even het hartje van het kind kloppen. Je kan zo niks met elkaar delen.''

Datzelfde geldt voor zijn collega Martin van de B. uit Barneveld. Hij heeft drie kinderen, die hun vader moeten missen tijdens de zomervakantie.

Grote schade

De twee waren bestuurders van het bedrijf Chickfriend, dat handelde in middelen om stallen te ontsmetten tegen bloedluis. In hun middel zat het verboden en giftige middel fipronil. Omdat zij hun middel verkochten aan tientallen boeren, zijn tientallen stallen en miljoenen kippen besmet met het gif. Veel eieren moesten uit de handel worden gehaald, kippen moesten worden geruimd en bedrijven zitten in de financiële problemen.