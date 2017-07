Chinees dorp eist eeuwenoud lichaam terug van Nederlandse verzamelaar

,,De vraag is hierbij: kan iemand een lijk in eigendom hebben? Want in bezit hebben van een lijk en handelen in een lijk kan niet volgens onze wet,'' zegt advocaat Jan Holthuis namens de Chinese stad. ,,De juridische vraag is: is dit een lijk? En dit is een lichaam van een geïdentificeerd persoon, we weten dus wie hij is, en het lijk is nog in goede staat. En daarmee is het in onze visie een lijk. Dit is een persoon die voor het dorp een heilige was en daarom willen ze het terug.''