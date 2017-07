CJIB: verkeersboetes vanaf dinsdag gebruiksvriendelijker

Een concrete aanleiding voor de vernieuwde verkeersboetes is er niet, zegt CJIB-woordvoerster Titia van Oosterwijk tegen deze krant. ,,Wij hebben geen signalen ontvangen dat overtreders de verkeersboetes van nu niet begrijpen maar krijgen wel veel telefoontjes van mensen die vragen hoe ze moeten betalen of hoe ze een betalingsregeling moeten treffen. Wellicht omdat ze het voor de zekerheid even willen checken maar de betaalwijze is blijkbaar niet heel erg makkelijk uitgelegd. Omdat wij zelf ook zien dat dit beter kan en ook veel meer vanuit de gebruiker denken in de trant van 'waar loop je tegenaan', hebben we de verkeersboetes vernieuwd."



Het meest opvallend aan de vernieuwing is volgens het CJIB het gemoderniseerde uiterlijk. Daarnaast staat alleen nog de belangrijkste informatie op de boete. De informatie over de verkeersovertreding en de hoogte van het boetebedrag wordt overzichtelijk gepresenteerd. Het taalgebruik is minder juridisch, waardoor de boete eenvoudig leesbaar is. De betalingsmogelijkheden zijn helder uitgelegd, net als hoe men in beroep kan gaan.