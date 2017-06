Cocaïne en messen gevonden bij Satudarah Tilburg: 'Honk moet sluiten'

Er werden destijds zes aanwezigen gearresteerd. Uit het rapport dat de politie naar de burgemeester stuurde, blijkt dat er een stiletto en een zogenoemd creditcardmes bij twee verdachten zijn aangetroffen. Op basis van de vondst van de gripzakjes met cocaïnerestanten op de vloer en in afvalbakken gaat de burgemeester ervan uit dat er in het café op grote schaal harddrugs wordt gebruikt. Noordanus oordeelt dat de exploitante de controle is kwijtgeraakt in het café. ,,Beide feiten sterken mij in de conclusie dat u de exploitatie van uw inrichting onvoldoende in de hand hebt.''

Eerdere vondst

De burgemeester laat meewegen dat in het café in 2013 ook al eens een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. Het partycentrum werd destijds ook al als stamkroeg gebruikt door Satudarah en toen was onder andere 193 gram hasj de buit. ,,De aanwezigheid of het gebruik van drugs is helaas geen incident'', schrijft hij in de toelichting op het sluitingsbevel. De burgemeester meent dat maatregelen nodig zijn om de exploitatie structureel te verbeteren.