Code geel: onweer, windstoten en een drukke spits

'We hadden haar zo graag een andere toekomst gegund'

5 juni ,,We hadden haar zo graag zo'n andere toekomst gegund.'' Directeur Jan Hofman van de J.H. Donnerschool in De Glind, de school waarop de veertienjarige Romy uit Hoevelaken zat, zegt dat de medewerkers zich heel verdrietig voelen. ,,We verwachten ook dat de kinderen zich zo voelen.''