Coentunnel weer open na massale politieactie

Grote brand in kippenschuur kost 80.000 kippen het leven

11:03 Een grote kippenschuur van een pluimveebedrijf in Woudenberg staat in brand. Het is onbekend waardoor de brand is ontstaan. In de schuur zaten 80.000 kippen, die hoogstwaarschijnlijk allemaal zijn omgekomen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, wel wordt bewoners in de omgeving geadviseerd ramen en deuren te sluiten vanwege de grote rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand onder controle, maar het sein brand meester is nog niet gegeven.