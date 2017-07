'Coke snuivende' advocaat opnieuw opgepakt

Diverse bronnen bevestigen de recente aanhouding van Van den E. De veroordeling die Van den E. in 2013 aan zijn broek kreeg, was destijds pikant omdat hij als strafadvocaat regelmatig drugsverdachten verdedigt.

Mishandeling

De rechter achtte destijds bewezen dat Van den E. een taxichauffeur in zijn gezicht had gestompt, de taxi had beschadigd, cocaïne bij zich had en de agenten heeft beledigd die hem arresteerden. Hij kreeg toen een werkstraf van 80 uur en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Van den E. kwam al vaker met justitie in aanraking vanwege mishandeling.

Ook nu zou het weer gaan om mishandeling, voortkomend uit problemen in zijn privéleven. Van den E's advocaat wil niet op de zaak ingaan. De Rotterdamse Orde van Advocaten laat alleen weten 'misschien komende week iets over de zaak te kunnen zeggen'. Als een advocaat herhaaldelijk in opspraak is, al is het dan in zijn privéleven, kan hij van het tableau geschrapt worden.