Daar gaat je sneeuwwitte bruidsjurk...

Een ruime maand na haar huwelijk met Olivier Amelink op de magische datum van 7-7-2017 is Marieke bekomen van de schrik en onder de indruk van de aandacht die de perfect getimede foto momenteel krijgt. ,,Ik krijg er heel erg veel reacties op, grappig. De foto was één van de vijf die fotograaf Damon Pijlman ons als preview van de bruidsshoot stuurde. Dit was meteen één van mijn favorieten. We deelden hem op Facebook en toen ging het heel hard.

Dienblad vol Baco

Quote Al die Baco kwam op mijn jurk terecht Marieke Amelink Want wat gebeurde er nou precies tijdens het feest en op de bewuste foto? Ergens tegen het einde van de avond maakt Marieke zich op voor een dans met haar schoonvader. De man met de verschrikte blik - een oom van haar echtgenoot - stoot per ongeluk een gast aan: ,,Die liep met een dienblad vol Bacardi Cola. Iedereen denkt dat het een ober is, maar het is een gast op het huwelijk. Al die Baco kwam op mijn jurk terecht."

Geur van het feest

Waar menig bruid het ongelukje zou beleven als een regelrechte ramp die het huwelijksfeest in één klap verpest, raakte Marieke niet in paniek. ,,Het viel allemaal reuze mee. We konden de cola er zo weer af vegen en er zaten geen vlekken in de jurk. Het feest ging daarna gewoon verder. Wel rook de jurk de rest van de avond naar cola. De geur van het feest zat er dus goed in."

Een reden voor haar nuchterheid is het feit dat Marieke zelf fotograaf is. Regelmatig is zij degene die de bruid en bruidegom op de gevoelige plaat vastlegt, waarbij de meeste dames wel héél voorzichtig zijn met hun jurken: ,,De hele dag de sleep optillen, zodat er niks vies wordt. Wat vlekken zijn onvermijdelijk, dus ik maak daar niet zo'n probleem van. Ik heb de jurk na het Baco-ongeluk zelfs nog gedragen tijdens een after wedding shoot op onze huwelijksreis in Venetië."

De man met het dienblad op de foto is Jasper (21). Hij liep toevallig over de dansvloer toen het gebeurde: ,,Ik ging wat drinken halen voor de jongens toen iemand me per ongeluk aanstootte". Jasper, die de hele dag op het feest van Marieke en Olivier te gast was, schrok zich kapot: ,,Met de Baco liep het niet goed af, maar de foto blijft een geweldige momentopname. Dat het zo wordt opgepikt had ik nooit verwacht."

Trash the dress

De Bacardi Cola was dus gelukkig geen domper op de feestvreugde, maar dat betekent niet dat Marieke van plan is het kledingstuk parelwit te houden. Integendeel, de 24-jarige Enschedese heeft alweer een nieuwe fotosessie in de planning staan, waarbij de japon juist vies moet gaan worden: ,,Een trash-the-dress-shoot, die zie je steeds vaker. Met je jurk door bijvoorbeeld de modder, als afsluiting. Je draagt een bruidsjurk vaak maar één keer, een vlekje is niet zo erg. Geniet van het feest."