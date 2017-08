Dave uit Leiden schrijft emotioneel bericht na mishandeling op straat

Dave zegt dat in elkaar is geslagen omdat hij verkeerd naar een gezin keek dat over straat liep. Het gezin, een man van in de dertig, een wat jongere vrouw en drie kinderen, liep in de Janvossensteeg in Leiden toen Dave ze tegemoet kwam. ,,Jullie leken een gelukkige familie, maar die ene blik van mij richting jullie is me bijna fataal komen te staan." schrijft de 25-jarige man uit Leiden. ,,Je volgde me richting mijn huis, en ik snapte niet wat er gebeurde. Je sprak me aan, zei dat ik niet naar je vrouw mocht kijken. Ik draaide me om en je sloeg het licht uit mijn ogen. Met één klap heb je heel mijn gebit kapotgemaakt.