De armlastige student heeft juist méér geld

Aalten in shock na overlijden 7-jarig voetballertje

8:04 Het Achterhoekse dorp Aalten is in shock. De 7-jarige Thijn is woensdag tijdens zijn allereerste training bij de voetbalschool van de plaatselijke club AZSV onwel geworden. Dezelfde avond is het jongetje overleden in het ziekenhuis.