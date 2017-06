De campingslipper is zó hip dat hij weer standaard wordt

Even geleden was het slechts een modemusthave voor een klein groepje: de ouderwetse campingslipper. Het liefst met Gucci-sportsok en hoge broek. Maar inmiddels zijn de good-old badslippers helemaal doorgedrongen in het straatbeeld en op de schoolpleinen. ,,De slipper met sportsok is gemeengoed aan het worden."

Dat de slipper al lang niet meer iets is voor op de catwalk wordt onder meer bewezen doordat vooral jongeren er massaal op gespot wordt. Hij is dus helemaal ingeburgerd. ,,Ik heb ze zelf ook. Het liefst met een paar sokken erin. Het is echt een ding", vertelt stylist Bastiaan van Schaik.

De opkomst van de slipper is waarschijnlijk te danken aan modemerk Gucci, die een soort 'fancy slipper' lanceerde als opvolger van hun beroemde instapper. In de slippers (die eigenlijk sliders moeten worden genoemd) moeten sportsokken worden gedragen, in allerlei kleuren De combinatie slipper met sportsok heeft ertoe geleid dat er in de straten nu een soort mengelmoesje is ontstaan. ,,Mensen gingen de oude vertrouwde Adidas-badslipper combineren met allerlei sportsokken, maar het liefst met die van Gucci à 90 euro per stuk."



That's how we roll👌 Gucci my people😋 Dm for details🔥 @mankadesigns #gucci #guccibag #guccishoes #guccisocks #guccishirt #guccishort Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 1:43 PDT

De mannensok

De slipper is dus de camping ontgroeid, en een echt modestatement geworden. Diverse modemerken hebben op de trend ingespeeld, waardoor er nu een grote variatie aan hippe badslippers te krijgen is. Je vindt ze onder meer in het velours, in bontuitvoering, van leer of met glitters of compleet in Gucci-uitvoering. Maar de oude vertrouwde Adidasvariant met drie dubbele streep is nog steeds het populairst. ,,Het blijft mode, en het blijven verkopers. Ze proberen natuurlijk zo veel mogelijk versies op de markt te brengen zodat wij ze gaan kopen. Maar voor mannen is er eigenlijk maar een optie: de Adidas-slipper met sok."

De sportsok is essentieel voor de slipper, want de mannenvoet is immers niet bij iedereen geliefd. Daarnaast is de sok ook handig tegen de kou. ,,De slipper zonder sok is een beetje moeilijk", vertelt Van Schaik. ,,Mannen hebben vaak wat moeilijke tenen. Nou ja, de meeste dan. Dus de sok is ook uit esthetisch oogpunt wat verantwoorder."

Voor wie echt walgt van de badslipper is er slecht nieuws: waarschijnlijk blijft hij nog wel even populair. Waarom? ,,Het is écht een modeding en erg toegankelijk. Ze zijn goedkoop en ze lopen natuurlijk ook gewoon heel erg relaxed."

Volledig scherm De ouderwetse badslipper is tegenwoordig in allerlei vormen te krijgen. © Pinterest.com | sneakerscartel.com

Boxing 💪🏻🌸 #adidasmakesmyoutfit #adidasslippers #boxing #outfit Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jun 2017 om 11:47 PDT