De grootste indoor-waterglijbaan ter wereld staat gewoon in Nederland

Liefhebbers van enorme glijbanen hoeven Nederland niet meer te verlaten om aan hun trekken te komen. In Hof van Sasken, een bungalowpark van Landal in het Drentse Nooitgedacht staat de grootste indoor-waterglijbaan ter wereld. Tijd om die even uit te testen.