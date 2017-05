Dean Saunders haalt geld op voor veroordeelde 'wraakvader'

Stoppen met krabben: warmer maar natter weer op komst

11:03 Vanochtend was het nog flink krabben en ook vannacht daalt de temperatuur in de zuidelijke helft van het land tot rond het vriespunt, maar later deze week wordt warmer weer verwacht. ,,Donderdag wordt het maximaal twintig graden en de warmte houdt in ieder geval aan tot na het weekend’’, vertelt Ben Lankamp van Weerplaza.