Deense tranen en Oranjefans met maar drie woorden: Dit is geweldig

De goals vielen, het fluitsignaal klonk, het stadion ontplofte en alle leeuwinnen stoven het veld op. Europees Kampioen. Nederland is plotsklaps hét vrouwenvoetballand van Europa. En Enschede is de hoofdstad.

In een propvol en knaloranje Grolsch Veste is vanavond met het behalen van het Europees kampioenschap een meisjesdroom uitgekomen en geschiedenis geschreven. Ruim 29.000 voetbalfans waren er live bij, waaronder zo’n 2500 Denen en 7000 Duitsers, die vooraf al een kaartje hadden gekocht. Het zou immers weer het EK van de Duitsers worden. Niks is minder waar. Het werd het EK van de Nederlanders. En dat hebben we laten blijken ook.

Op de tribunes bleef het geen moment stil. Fluitende Denen, joelende Nederlanders, de wave, spandoeken met plaatsnamen als Velswijk, Stadskanaal en Leende en veel klassieke Holland-meezingers. Onder de duizenden fans ook veel juichende kinderen, maar van een kinderfeestje was geen sprake. Het publiek dat vrouwenvoetbal kijkt, blijkt niet anders dan het publiek dat mannenvoetbal kijkt.

Volledig scherm Mandy van den Berg en Sherida Spitse tillen de beker omhoog. © Pim Ras Fotografie

Ge-wel-dig

Na het laatste fluitsignaal, de prijsuitreiking en de ereronde duurde het nog lang voordat het stadion helemaal leegliep. De oranjesupporters waren immers in opperbeste stemming en besloten nog maar even van het moment te genieten.

In de reacties na afloop overheerst één woord: 'ge-wel-dig'. ,,Dit is zó verdiend. Eindelijk. We hebben het echt op de kaart gezet. Dat was nodig. En nu volhouden." klinkt het onder meer. En: ,,Wat die mannen niet kunnen, kunnen wij gewoon wel! Ik vind het echt genieten dit, na al dat zure gezeur op tv", vertellen Annette en Sandra.

Quote Ik vind het echt genieten dit, na al dat zure gezeur op tv Annette en Sandra

De twee, in Roy Donders-juichpak gehulde dertigers, snellen vervolgens naar buiten, op naar de de westkant van het stadion, waar de spelersbus staat en de speelsters zich even laten zien voordat ze de persconferentie in moeten. Ze zijn niet de enige met dit idee. Het staat werkelijk stampvol met oranjefans die bij elke glimp van een speelster nóg harder gaan joelen. De speelsters zelf genieten volop, zwepen de menigte op rennen alle kanten op. De Brabantse Danielle van de Donk neemt de tijd, geeft een fan een kus op de wang en pakt zijn telefoon om een selfie te maken.

Buiten staat ook Janneke Zeeman, de moeder van verdedigster Kelly Zeeman. Ze glimt van trots, het straalt er werkelijk vanaf. ,,Ik heb wel 100 berichtjes gekregen. Wat is dit een mooie dag. Ik ben zó ongelooflijk trots op deze groep. Het hele toernooi is er geen wanklank gevallen tussen al die meiden. En wat is dit goed voor het vrouwenvoetbal in Nederland." Dat haar eigen dochter hier opeens staat, kan ze bijna niet geloven. ,,We hebben haar een bal gegeven toen ze een jaar of twee was, en die heeft ze nooit meer losgelaten. Met dit als resultaat." Vanavond gaan ze weer naar Marken, waar Kelly opgroeide. ,,Het hele dorp staat op zijn kop. Iedereen leeft mee. Het is echt geweldig."

Deense tranen

Bij de Denen vanzelfsprekend minder gejubel en zichtbaar verdriet. Twee zusjes vallen op. Ze staan na afloop van de wedstrijd naast elkaar. De armen om elkaars schouders, tranen in de ogen. Op de vraag hoe het gaat, komt een zuinig lachje. ,,Het is zó verdrietig. Ik had het zó graag gewild. Maar ja", zegt Clara (25). Wat ze van de wedstrijd vonden? ,,Goed. En leuk. Het was voorbij voordat ik het wist." Haar zusje Alice bevestigt het. ,,Het was een goede wedstrijd. Dit is voor ons ook uniek. We hebben ook nog nooit in een finale gestaan. En dan nu dit. Maar ja. Leuk, maar winnen was beter geweest."