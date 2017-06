Demissionaire vicepremier trekt de knip: Salaris leraar omhoog

Hoeveel de salarissen omhoog zouden gaan, kan Asscher nog niet zeggen. ,,Laat het een oproep zijn voor de onderhandelde partijen om tempo te maken. Anders doen wij het.’’



Maar die onderhandelingen kunnen nog wel even duren. Informateur Tjeenk Willink zei deze week dat er nog maar twee opties zijn voor een nieuw kabinet: een samenwerking van VVD, CDA en D66 met de PvdA of met de ChristenUnie. PvdA-leider Asscher blijft er bij dat hij dat nooit gaat doen.



En ook ChristenUnie-leider Segers heeft er steeds minder zin in. Hij vindt dat de PvdA aan zet is en niet zijn partij. Segers is gepikeerd door de manier waarop D66-leider Pechtold hem een paar weken geleden afserveerde in de formatie.