Detox-kuur moet kip fipronil-vrij maken

Ruimen of ruien, that’s the question voor de kippenboeren die hun stallen lieten behandelen door Chickfriend met het biologische bloedluismiddel Dega-16 ‘plus nog iets’. Dat nog iets bleek het streng verboden insecticide fipronil. Ruimen is snel en schoon. De kippen worden vergast en afgevoerd en de stallen ontsmet voor nieuwe leghennen. Ruien is optie twee. ,,De eerste dagen kregen de hennen alleen haver, arm voedsel om de vetverbranding op te starten. Nu krijgen ze minder eten dan normaal. Ze verbranden zo hun reserves, het buikvet waar het gif is opgeslagen. En ze verliezen een deel van hun veren; ze komen in de rui. Door die detox, want dat is het in dit geval letterlijk, leggen ze geen eieren meer.’’

Biologisch

Wilma is biologisch kippenboer. Er kwam geen druppel gif aan te pas bij haar kippen, tot die gladde praters, die gezellige boerenjongens van Chickfriend haar begin juni erin luisden. ,,Ik hoop zo dat het ruien helpt, maar niemand weet het zeker. Ik wil ze niet laten vergassen. Het stuit me tegen de borst om zoveel gezonde kippen als afval af te voeren. Maar als de detox niet helpt moet het toch, dan hebben we zes weken voor niets poep geruimd.’’ De detox is keihard werken, voor de kippen én de boeren. Wilma en Klaas scheppen dagelijks van ’s ochtends vroeg tot de dames ’s avonds op stok gaan de kippenstront uit hun stal om te voorkomen dat de kippen het weer oppikken en zichzelf weer besmetten. ,,Ik werk als zzp’er bij een loonbedrijf maar ben nu gestopt om Wilma, die de kippen doet, te helpen met scheppen,’’ zegt Klaas.

Niet te veel eten

De stallen zijn al drie weken dicht om te voorkomen dat de kippen - ze hebben 7 hectare weiland tot hun beschikking - buiten alsnog te veel eten en het fipronil niet uit hun lijf verdwijnt en dus ook weer in de eieren zal zitten.



,,De kippen zijn er rustig onder. Ik was bang voor kannibalisme omdat ze toch minder te eten krijgen, maar dat gebeurt niet. En nog steeds geen bloedluis te bekennen in de stal hoor,’’ zegt Klaas met een bitter cynisch lachje. ,,Goed spul dat fipronil.’’



Zijn galgenhumor is niet zo vreemd. Achter de stal ligt 40.000 kilo poep en veren opgestapeld en de berg groeit met de dag. Binnen staan 385.000 gifeieren. Allemaal chemisch afval. Alleen al de biologische eieren zouden onder normale omstandigheden 50.000 euro opgebracht hebben. En de kosten lopen razendsnel op. Kippenvoer, destructie van de eieren, toxicologische testen, advieskosten, energie en de afbetalingen aan de bank. Klaas: ,,We rekenen maar niet te veel en hopen dat het schip niet strandt. ’s Avonds probeer je er niet aan te denken als je gaat slapen.’’



De kippen staan al bijna drie weken op rantsoen. ,,Na een paar dagen hebben we vijf kippen laten onderzoeken. De fipronil in hun lijf was al verminderd. Straks komen ze weer vijf kippen halen. Als die uitslag gunstig is, dan kunnen we misschien eind september weer eieren verkopen.’’