Deze vogeldokter uit de Achterhoek behandelt duiven van een kwart miljoen

Nee, Dopey hoeft niet te blijven. De 17-jarige grijze roodstaart is zojuist onderzocht en kan met zijn baasje Nico Davelaar terug naar huis in Zwolle. ,,Het ging alleen om een bloedonderzoek’’, zegt Davelaar. ,,Ik wil binnenkort een tweede roodstaart zodat Dopey wat gezelschap heeft. Daarom deze check. Dan weet ik zeker dat Dopey gezond is.’’ De papegaai draait met zijn nek en laat een vreemd geluid horen, alsof hij moet hoesten. ,,Ach, dat is niks’’, zegt Davelaar, ,,Mijn vrouw is pas gestopt met roken en nu hoest ze wat. Dopey gaat daar in mee.’’

Volledig scherm Grijze roodstraart Dopey met zijn baasje Nico Davelaar. © DG

Postduif van een kwart miljoen

Vogeldokter Tony Oranje zit ondertussen alweer aan de telefoon in zijn praktijk in het Achterhoekse Zelhem. Het is iemand uit Engeland. Zijn boomvalk is ziek. In perfect Engels geeft hij instructies wat wel en niet te doen. Er volgen nog enkele telefonische consulten waarna hij poolshoogte neemt bij de gevleugelde patiëntjes in de ziekenboeg. Het gaat onder meer om een papegaai met hormonale problemen, enkele zangvogels met een leverziekte en een duif van tienduizenden euro’s met een longziekte. ,,Dat is nog goedkoop hoor’’, zegt hij. ,,De duurste postduif die ik ooit behandelde was 250.000 euro waard en kwam uit België.’’

Verzekering

Quote Toen ze ontdekten dat we vogels behandelen die bij elkaar miljoenen waard zijn, moest ik op zoek naar een andere verzekeraar. Vogeldokter Tony Oranje. Het is ook de reden waarom zijn praktijk bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij uit de aansprakelijkheid werd gezet. ,,Toen ze ontdekten dat we vogels behandelen die bij elkaar miljoenen waard zijn, moest ik op zoek naar een andere verzekeraar. Gelukkig vond ik die in Londen zodat we bij verwijtbaar handelen niet failliet gaan.’’



Nog nooit heeft hij een beroep hoeven doen op die verzekering. Oranje staat wijd en zijd dan ook bekend als een zeer bekwaam vogelarts. Hij opereert roofvogels met gebroken vleugels of poten, weet alles over ziekmakende schimmels en hoe vogels verlost kunnen worden van schadelijke parasieten en bacteriën. Topkwekers uit Azië zijn kind aan huis in Zelhem, net als vogelliefhebbers uit het Midden-Oosten waaronder Qatar. ,,Daar houden ze vooral roofvogels zoals valken. Ze gaan ermee op jacht en tegelijkertijd is het een statussymbool.”

Kanariekweker

Volledig scherm De major putter is genezen van een leverziekte. Foto : Jan Ruland van den Brink © de Gelderlander Achterhoek Ook uit alle windstreken van Europa weten vogelhouders met hun patiëntjes de weg naar Zelhem te vinden. En dan gaat het niet alleen om de ‘goudhaantjes’ onder de vogels maar ook om de doodnormale kanariekweker van de plaatselijke vogelvereniging. Wat is zijn geheim? Hij trekt zijn wenkbrauwen op en zegt: ,,Ik denk dat het mijn passie is. Ik ben dag en nacht met vogels bezig maar heb nooit stress. Het is mijn hobby en het maakt me gelukkig. En dat voelen en merken mensen misschien.”



Oranje krijgt niet alleen vogels op zijn behandeltafel in Zelhem, maar vliegt zelf ook de wereld rond. Hij geeft lezingen en seminars er werkt mee aan een project waarbij in China vogelartsen worden opgeleid. ,,In Azië zijn vogels veel belangrijker dan in Europa. Ze zijn onderdeel van de cultuur.’’

Jeugd

De vogelarts groeide zelf op in die cultuur. Zijn jeugd bracht hij door in India en Nepal waar hij als kleuter al kromsnavels en zangvogels hield. Later leerde hij veel van de bekende Amerikaanse ornitholoog Bob Flemming, met wie hij veelvuldig de natuur in trok. Na zijn studie diergeneeskunde in Utrecht, werkte hij enige tijd in Engeland als dierenarts. Toen hij terug was in Nederland richtte hij zich bij de Dierenartsenpraktijk Zelhem steeds meer op vogels. Bovendien ontwikkelde hij met een team van deskundigen vogelmedicijnen waarvan er nu enkele wettelijk zijn geregistreerd.