Deze week weer kans op nachtvorst

Vandaag begint grijs met vooral landinwaarts nog een beetje lichte regen of motregen. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon op steeds meer plaatsen door. In het zuidoosten blijft het tot ver in de middag grauw. De temperatuur ligt een stuk lager dan de afgelopen dagen: maximaal 10 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. De wind neemt in de middag eerst toe naar matig tot op de wadden mogelijk even krachtig. Vanavond zwakt de wind flink af en er is weinig bewolking. De combinatie van weinig wolken, weinig wind en koude lucht zorgt ervoor dat het komende nacht flink kan afkoelen.

Risico

Landinwaarts kan het zomaar een graadje vriezen en op veel plekken is er vorst aan de grond. Een risico voor bomen en planten die al in bloei zijn gekomen en dus is het geen overbodige luxe die naar binnen te halen of af te dekken.



Ook de nacht naar woensdag kan in het binnenland koud verlopen. De lucht is dan iets minder koud dan die van morgen, maar in het binnenland kan het in de nacht naar woensdag opnieuw gaan vriezen aan de grond.



Woensdag blijft het net als morgen zo goed als droog. Het wordt iets minder fris: de temperatuur loopt op tot 15 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar is een middagtemperatuur van ongeveer 16 graden.



Donderdag begint IJsheiligen, wat traditioneel gezien wordt als het einde van de vorstperiode. Of dat dit jaar ook geldt, blijft echter nog even de vraag.