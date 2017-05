Dieven stelen Apple-spullen ter waarde van 7 miljoen euro

Vaak giftige metalen in Nederlandse sieraden

16:40 Verkochte sieraden in Nederland voldoen vaak niet aan de veiligheidseisen. In ruim een vijfde (24 van de 113) van de onderzochte kettingen en oorbellen zit te veel cadmium, lood of nikkel, concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een onderzoek.