Dikke mistwolk jaagt inbrekers winkel uit

Darter Co Stompé heeft belastingschuld van ruim een ton

14:06 Door het indienen van onjuiste aangiftes voor de omzet- en inkomstenbelasting over de periode 2009 tot 2013 hebben darter Co Stompé en zijn echtgenote Daniëlle de staat benadeeld voor tenminste 116.100 euro. Hun totale schuld bedraagt meer dan een kwart miljoen euro. Dat is gebleken tijdens een zitting van de meervoudige kamer in Almelo, waar het paar vanochtend terecht staat voor belastingfraude.