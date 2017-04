Dit eten de gasten vanavond in het Koninklijk Paleis

Zo krijgen de genodigden - die allen vandaag of gisteren een kroonjaar vierden - als voorgerecht een zalmtompouce met gerookte forel en een créme-fraichesaus. Vervolgens wordt een gebakken rundersteak met dragonsaus en baby witlof opgediend. En als afsluiter krijgt men een hazelnootschuimtaartje met een saus van romige karamel.



Drie gangen dus, en dat is logisch, want het programma is overvol. Rond 21.45 uur verzamelt het gastkoppel zich op de Dam voor een gigantische groepsfoto. Die gelegenheid is overigens niet afgesloten, want iedereen die dat wil mag ook op de foto.