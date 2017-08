'Dit hadden we alleen mogen dromen'

Update Drenkeling van 16 in zwembad Venlo alsnog overleden

20:25 Een 16-jarige drenkeling is overleden nadat hij vanmiddag in zwembad Buitenbad Groot Venlo in het Venlose stadsdeel Blerick uit het water werd gehaald. Dat bevestigt de politie. De jongen was woonachtig in Venlo en is volgens De Limburger van Syrische afkomst.