Dode walvis aangespoeld op Texel

Ecomare maakte vanochtend melding van de vondst. Volgens het centrum is de vinvis al langere tijd dood en in verre staat van ontbinding. ,,Het kadaver is van verre te ruiken,” vertelt Ecomare-directrice Pauline Folkerts Het gebied is afgezet, maar vanachter de afrastering is de walvis wel voor publiek te zien.

Er is maar een diersoort in de wereld dat groter is dan de gewone vinvis en dat is de blauwe vinvis. Het aangespoelde exemplaar is net iets kleiner dan een mannelijke gewone vinvis. Deze kunnen tot wel 21 meter lang worden.

Golf van Biskaje