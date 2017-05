'Dood Cyprian door politiekogels is niet goed onderzocht'

Het onderzoek van de rijksrecherche naar de dood van Cyprian Broekhuis is ‘onvolledig’ en ‘niet goed’. Dat zeggen rechtspsycholoog Peter van Koppen en oud-rechercheur Dick Gosewehr in een uitzending van Zembla vanavond. Zembla kreeg het rijksrechercherapport in handen op basis waarvan het Openbaar Ministerie een zaak tegen twee schietende agenten heeft geseponeerd. De 23-jarige Cyprian Broekhuis overleed op 8 september 2016 door zes politiekogels in zijn buik. De schietpartij gebeurde toen twee GGZ-medewerkers en vier politiemensen hem ophaalden voor een dwangopname. Toen de agenten Broekhuis wilden fouilleren, liep het uit de hand. Twee agenten verklaarden dat ze dachten dat Broekhuis een mes trok. Automatisch begonnen ze te schieten.

Zaklantaarn

Zo is het opmerkelijk dat de politie op de dag van Cyprians dood ondanks negen uur durend technisch onderzoek geen mes in de Amsterdamse bovenwoning aantrof. Gosewehr: ,,Dat kan gewoon niet. Niemand gaat weg voordat het mes gevonden is. Al zou je de woning twintigmaal moeten onderzoeken.”

Klapmes

Ook zou een GGZ-medewerker een schietende agent hebben horen zeggen: ,,Ik dacht dat hij een mes of wapen trok.” Van Koppen: ,,Dat is een veelbetekenende verklaring. Dat kan onzin zijn, maar het is genoeg reden het serieus te onderzoeken.” Ook Gosewehr vindt dat de rijksrecherche de optie had moeten onderzoeken dat Broekhuis géén mes in handen had. ,,Maar men heeft dat tweede scenario niet onderzocht.”