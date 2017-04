Doodgeschoten 26-jarige man is broer van pechvogel Postcode Loterij

Kamal bracht zijn broer vannacht naar het ziekenhuis in Sittard-Geleen. Hij zegt niets te weten van de vermoedens van de politie dat zijn broer voor de schietpartij betrokken is geweest bij een ruzie. Hij zegt dat hij werd opgebeld door vrienden van zijn broer, omdat hij in de problemen zou zitten. ,,Ik zag onmiddellijk dat hij ernstig gewond was. We hebben hem met een paar mensen in mijn auto gelegd. In allerijl ben ik met hem naar het ziekenhuis gereden. Alle hulp kwam te laat'', aldus Kamal tegenover De Limburger. De politie zegt niet te kunnen reageren op het verhaal.



Kamal denkt achteraf dat als de mensen die hem alarmeerden 112 hadden gebeld het leven zijn broer mogelijk gered had kunnen worden. De politie heeft hem inmiddels verhoord. Ook is zijn auto in beslag genomen voor sporenonderzoek.



De politie zoekt nu naar meerdere verdachten die er vandoor gingen in een zwarte Volkswagen Golf met een Duits kentekennummer. Het kenteken begint met de lettercombinatie HS. De politie vraagt mensen die de auto gezien hebben of over informatie beschikken die met de schietpartij te maken kan hebben contact op te nemen.