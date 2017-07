Dordtse burgemeester woest op VU om onderzoek GenX

Volgens de Dordtse burgemeester had De Boer zijn resultaten eerst binnenskamers moeten bespreken met de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en met gemeente of de provincie. ,,Ik betreur het dat de resultaten niet gedeeld zijn. Dat ze hun zorg uiten is prima, maar de manier waarop vind ik niet verstandig.’’



Wetenschappers in Nederland zijn het sinds enige tijd niet met elkaar eens over de risico’s van GenX. Volgens het RIVM zijn de aangetroffen concentraties niet nieuw en hebben bewoners niets te vrezen. De Boer vindt dat mensen onaanvaardbare risico’s lopen als zij gewassen uit hun tuin eten. Hij pleitte vanmiddag ook voor betere filtering van de schoorstenen van Chemours. De lozing op het oppervlaktewater moet volgens hem met 99 procent worden teruggeschroefd. ,,Je wil geen Genx in het drinkwater.’’



Wetenschapper Marijke de Cock, eveneens van de VU, pleitte onlangs bij de provincie Zuid-Holland voor een groot bevolkingsonderzoek rond Chemours en DuPont. Volgens onderzoekers van het RIVM is dat niet nodig.



Burgemeester Van der Velden zei zojuist niet het onderzoek van de VU aan de kaak te stellen en ook oprecht geïnteresseerd te zijn in het vervolgonderzoek. ,,Maar het RIVM zegt: ‘We herkennen ons niet erin’. En de mensen in Dordrecht krijgen dit over zich heen. Dat vind ik jammer. Ik pleit voor een fundamentele benadering waarbij je met elkaar de hoffelijke weg beloopt.’’