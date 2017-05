Dreiging Nederland onveranderd na aanslag

Willem Holleeder definitief in nieuwe jaar berecht

10:14 De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder gaat definitief begin komend jaar van start. De rechtbank in Amsterdam, die na de zomer had willen starten met de openbare verhoren van zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog, verleende dinsdag zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging meer voorbereidingstijd.