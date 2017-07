Drie gevaarlijke muggensoorten duiken op in Nederland

Update Brand in grottenstelsel Maastricht te heet om te blussen

17:43 De hulpdiensten hebben vanmiddag in Maastricht groot alarm geslagen om een brand in de grotten bij het Belgisch grensplaatsje Kanne. Daar brak gisteren brand uit in hooi dat een bedrijf in de grotten heeft opgeslagen. In Maastricht is inmiddels sprake van stankoverlast doordat de rookontwikkeling zich via de grotten richting de stad verspreidt. Ondertussen heeft de brandweer moeite met blussen omdat het in de grotten te heet is. Er zijn twee personen gearresteerd.