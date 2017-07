Drie jaar cel en tbs geëist tegen doodrijder Anouk (22)

Zes maanden nadat in Oss hun dochter is doodgereden, is het voor de ouders van Anouk Schuurmans ,,een opgave om de dag door te komen. Het gemis wordt alleen maar groter.’’ Een hartverscheurend betoog tijdens de rechtszaak tegen de Nijmegenaar die haar in de nieuwjaarsnacht met zijn auto schepte.

Stomste

De verdachte kwam die avond naar Oss van een feestje in Nijmegen dat niet doorging. ,,Ik was in de veronderstelling dat ik op een provinciale weg zat en daar was mijn snelheid ook naar", vertelt hij tijdens de rechtszaak. ,,Ik reed op een zo goed als verlaten weg en was met de autoradio bezig. Zie in mijn ooghoek iets roods. Ik dacht een auto te ontwijken. Bij terugsturen schep ik Anouk.’’

Kentekenplaat

Om de verdachte te vinden na de aanrijding was niet zo moeilijk: de kentekenplaat van zijn auto lag onder het dijbeen van Anouk. De auto werd gevonden op de camping in Oss, Vincent B. lag in een chalet op de bank. Hij wist waarvoor de politie kwam, maar weigerde een bloedproef ,,omdat ik eerst contact wilde met mijn eigen advocaat."

Dat de 28-jarige Nijmegenaar al tien jaar dezelfde advocaat heeft, daar werd in de rechtszaal met spottend gelach op gereageerd.

De Nijmegenaar had in die tijd een behoorlijk alcoholprobleem. Zes tot twaalf flesjes of blikjes bier per dag was gewoon. ,,Maar op oudjaarsdag had ik juist weinig gedronken. Ik weet 100 procent zeker dat ik op dat moment niet boven de alcohollimiet zat.’’

Hij zit al meer van dan een halfjaar achter de tralies in afwachting van zijn proces. Vandaag hoort Vincent B. welke straf de officier van justitie passend vindt voor het delict dat hij in de afgelopen nieuwjaarsnacht pleegde. B. reed die nacht onder invloed en met hoge snelheid door Oss. Ter hoogte van de Saal van Zwanenbergsingel schepte hij de overstekende Anouk Schuurmans (22) uit Geffen.

Volgens het Openbaar Ministerie negeerde B. een rood verkeerslicht en liet hij de zwaargewonde vrouw in hulpeloze toestand achter door verder te rijden. De tenlastelegging die woensdag door officier van justitie Patrick van Hees wordt uitgesproken is daarom niet mals: het veroorzaken van een dodelijke aanrijding onder invloed van alcohol, het doorrijden daarna en het achterlaten van het slachtoffer in hulpeloze toestand, het rijden door rood, rijden met geschorst rijbewijs.

Erewedstrijd

De Geffense overleed dezelfde dag als gevolg van haar verwondingen. In haar woonplaats leidde de plotselinge dood van de levenslustige jonge vrouw onder meer tot een erewedstrijd bij haar voetbalclub Nooit Gedacht.