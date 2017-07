Drie op de tien asielzoekers begrijpt gesprek over Nederlandse grondwet niet

Drie op de tien asielzoekers zegt dat ze het introductiegesprek over 'wonen en leven in Nederland' niet helemaal begrepen hebben. Medewerkers van het COA voeren zo'n gesprek zo snel mogelijk nadat een asielzoekers is aangekomen op een azc. De Nederlandse grondwet is 'de centrale boodschap' in dat gesprek.

De cijfers staan in een onderzoek dat drie asielorganisaties (COA, IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek) dit voorjaar hebben laten houden onder zo'n 200 asielzoekers. Het gaat voornamelijk om asielzoekers die in eerste instantie geen verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen.

In het introductiegesprek dat medewerkers van het COA (de organisatie die verantwoordelijk is voor de azc's in Nederland) voeren, wordt vooral verteld dat 'in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht'. Het is de centrale boodschap van artikel 1 van de grondwet.

Op de vraag 'De mensen van het COA hebben u verteld hoe Nederlanders wonen en leven. Begreep u wat ze zeiden?' antwoorden 7 op de 10 asielzoekers dat ze dat (zeker) wel hebben begrepen. 3 op de 10 ondervraagden deden dat niet of niet helemaal. Twee procent geeft aan dat dat 'zeker niet' het geval was.

Beeld uit het onderzoek in opdracht van COA, IND en DT&V. © @kantarpublic

Aso-azc's

De afgelopen maanden zijn er verschillende incidenten geweest op azc's waarbij bijvoorbeeld homoseksuele asielzoekers werden geïntimideerd of lastig gevallen. Deze week werd ook bekend dat er in Amsterdam en Hoogeveen zogenoemde aso-azc's komen voor asielzoekers die in andere azc's voor overlast zorgen: ze hebben zich bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan homohaat of het intimideren van mensen van een ander geloof.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de asielzoekers 'redelijk tevreden' zijn over de dienstverlening van de drie asielorganisaties. Voornaamste klacht is de duur van de procedures voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. De wachttermijnen zijn door de grote instroom van asielzoekers de afgelopen twee jaar, flink opgelopen.