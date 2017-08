Driedubbelpech op de F1: Verkeerde tickets, camper stuk, kaartjes gejat

Jeroen lacht erbij, maar het hele grapje heeft hem wel véél meer geld gekost dan gepland. ,,Ik denk dat we zo'n 1500 euro kwijt zijn. Zeker 900 meer dan gepland. Maar ja.” Is dat het wel waard? ,,Ja!” roept Rick vol overtuiging. ,,Tuurlijk is dat het waard.” Volgens Jeroen hebben ze inderdaad niks om over te zeuren. ,,Wij zijn hier, op zo’n luxe evenement. We hebben niks om over te klagen. Er zijn mensen die hier kilo’s aan eten weggooien, die doen alsof het allemaal niks is. We hebben het goed. En er gaat wel eens wat mis ja, maar alles is te overzien. We gaan hier niet zitten zeiken als er een kaartje wordt weggehaald. Schouders eronder, en regelen dat het goed komt.”



De formule 1 vinden ze alle vier geweldig. ,,De hele wereld komt hier bij elkaar. Alle nationaliteiten, er is nooit onenigheid. Iedereen heeft een mooi verhaal, het is gewoon super gezellig", vertelt Jeroen. Rob knikt overtuigend. ,,In Nederland komen twee hooligans bij elkaar en gaan ze opeens vechten, hier zie je 200.000 man bij elkaar en gebeurt er helemaal niks. Dat is mooi toch?"