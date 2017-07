Driekwart caravans en campers is van 50-plusser

Driekwart van alle caravans en campers in Nederland stond op 1 januari van dit jaar op naam van een 50-plusser. Verder zijn er relatief veel inwoners van Drenthe in het bezit van een caravan of camper. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wagenpark in Nederland.

De 50-plussers bezitten 71 procent van alle caravans en 78 procent van de campers. Jongeren zijn zelden caravan- of campereigenaar. Bij nog geen 2 procent van deze vakantievoertuigen is de eigenaar jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van caravan- en campereigenaren is 57 jaar, zo staat op de website van het CBS.

Hoe nieuwer het vakantievoertuig, hoe ouder de eigenaar. Personen met een camper van maximaal 7 jaar oud, zijn gemiddeld 63 jaar. Voor campers die ouder dan 7 jaar zijn, is dat 58 jaar. Van de nieuw geregistreerde campers in 2016 was de gemiddelde leeftijd van de koper 63 jaar. Zo’n 45 procent van de nieuwe campers werd op naam van een 65-plusser gezet.

Er waren begin dit jaar zo’n 438 duizend caravans en 98 duizend campers in Nederland . Hoewel het totaalaantal caravans en campers op de weg de afgelopen vijf jaar nagenoeg onveranderd is, veranderde de samenstelling van de groep wel aanzienlijk. Zo is het aantal caravans in deze periode met 25 duizend gedaald (-5 procent ), terwijl het aantal campers met zo’n 21 duizend is toegenomen (+27 procent).

