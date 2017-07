Drone redt 34 reekalfjes van maaimachine

Studente (20) uit Nijmegen vermist in Frankrijk

23 juli De 20-jarige Nijmeegse studente Elle Custers is vermist in Frankrijk. Dat meldt de Politie Limburg vanavond. De vrouw is afgelopen weekend niet aangekomen op haar vakantieadres. Vrijdagavond heeft ze nog contact gehad met haar ouders, daarna is niets meer van haar vernomen.