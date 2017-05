Drugsdealer wordt meegesleurd door auto bij arrestatie

In Woerden is afgelopen vrijdag een man meters meegesleurd achter een auto toen hij probeerde te ontsnappen aan de politie. De politie wilde de man arresteren in verband met mogelijke drugshandel. Tijdens zijn vluchtpoging probeerde hij in een auto te stappen maar kreeg de deur niet open. Vervolgens is de man aangehouden.