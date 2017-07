Drukte op de weg door vakantie en feestdagen

Op vrijdag en zaterdag is het rond grote Franse steden zoals Parijs en Bordeaux druk op de weg, vermoedelijk vooral tussen 09.00 en 15.00 uur.



In Nederland is dit weekend het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde, in Maastricht trekken de concerten van André Rieu op het Vrijthof veel publiek, en in en rond Nijmegen beginnen de Vierdaagsefeesten. De Nijmeegse Vierdaagse wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juli.