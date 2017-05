'Dubbelleven' vliegende koning is wereldnieuws

,,Who's at the controls on KLM? Sometimes, the Dutch king", kopt The New York Times. ,,This is your king speaking: Dutch monarch Willem-Alexander reveals his secret life", schrijft de Daily Mail. The Indian Express: ,,No wonder it is the Royal Dutch Airlines, the king himself is flying you on KLM." Ook KLM zelf doet mee: 'This is your Royal Highness speaking'.



Veel media schrijven dat Willem-Alexander niet de eerste 'royal' is die graag de lucht in gaat. Ze vergelijken hem met de Britse prinsen William en Harry, die beiden achter de stuurknuppel van een helikopter plaatsnamen. William deed dat in zijn functie als piloot van East Anglian Air Ambulance en Harry vloog Apache-helikopters in Afghanistan toen hij dienst deed in het leger. De sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, vliegt af en toe zelf op vluchten naar staatsbezoeken.