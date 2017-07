Duitse politie: in Utrecht gecrashte plofkrakers waren met z'n drieën

UpdateDe plofkraak op een bank in het Duitse Wesel blijkt te zijn gepleegd door drie mannen, meldt de Duitse politie. De daders crashten vanmorgen vroeg met hun gestolen vluchtauto in Utrecht-West, na een wilde achtervolging over de A12.

Omwonenden van het bankgebouw aan de Friedrichstraße in Wesel hoorden rond drie uur vannacht een harde knal. Ze zagen drie gemaskerde mannen, die de voordeur van het gebouw hadden opgeblazen. Daarna sloegen de daders op de vlucht over de Duitse snelweg A3 richting Nederland. Of ze iets buit hebben gemaakt, kon de Duitse politie vanmorgen niet zeggen.

De Duitse politie had de auto al snel in de gaten. Wesel ligt vlak over de grens bij Arnhem. De Duitse politie waarschuwde de Nederlandse collega's, die met enkele auto's en een helikopter de achtervolging inzetten over de A12 richting Utrecht.

Crash

De politie kon de auto, die soms snelheden van boven de 200 kilometer per uur zou hebben gehaald, tot Nieuwegein vrij eenvoudig op gepaste afstand volgen omdat de helikopter de auto steeds zag rijden. Toen de bestuurder de afslag Nieuwegein maakte, raakte een motoragent op de A.C. Verhoefweg in Nieuwegein het spoor bijster.

De auto reed vervolgens op de rotonde van het Anne Frankplein rechtdoor en crashte. De auto raakte zwaar beschadigd. Onderdelen van de auto lagen verspreid over het hele verkeersplein.

Vlucht

De politiehelikopter volgde de auto wel tot aan de crash. De inzittenden vluchtten vervolgens verschillende kanten op richting Kanaleneiland. Eén man werd nog korte tijd gevolgd door de heli, maar die was opeens van de radar verdwenen. De politie doorzocht nog enkele tuinen in de wijk Transwijk, maar de daders zijn niet gevonden.

De auto werd meteen onderzocht op mogelijke explosieven aan boord, maar die bleken er niet in te liggen.

Bekijks

De gecrashte auto trok veel bekijks van passerende auto's en van wegwerkers die de rotonde aan het opknappen zijn. Rondom de rotonde staan betonblokken, enkele daarvan zijn door de auto van hun plaats geschoven. Bij daglicht was duidelijk het spoor van zo'n honderd meter te zien, dat de auto achterliet op het binnenplein.

Overal lagen onderdelen die de auto onderweg kwijtraakte. Een buschauffeur die stapvoets voorbij reed, hing uit zijn raampje om de zwaar beschadigde auto goed te kunnen zien. De hoofden van alle passagiers in de bus, bewogen synchroon met dat van de chauffeur mee.

Volledig scherm De auto crashte op het Anne Frankplein in Utrecht. © Koen Laureij

De politie is nog lang op zoek geweest naar de daders en kreeg daarbij hulp van een politiehelikopter, die laag en lang over de naastgelegen wijk Kanaleneiland cirkelde. Verschillende bewoners beklaagden zich erover op sociale media of vroegen zich af waarom al die politie midden in de nacht op de been was.

Audibende

Het was niet nodig de rotonde tijdens het onderzoek af te sluiten voor verkeer. Pas toen de auto door een bergingsbedrijf werd opgetakeld, is de binnenste ring van de rotonde even afgesloten.

Of de zogeheten 'Audibende' achter de plofkraak zit, is nog niet bekend. De bende is gespecialiseerd in dit soort kraken en actief in Nederland en Duitsland. Het gaat om een groep van ongeveer 250 voornamelijk Marokkaanse criminelen uit de regio Utrecht, die in wisselende samenstelling plofkraken pleegt.