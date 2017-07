Duo sloopt spoorbomen, ProRail doet aangifte

In het Friese Mantgum zijn twee jongens aan de spoorbomen bij een overweg gaan hangen. Op de beelden is te zien hoe de overweg flink ontregeld raakt. ProRail laat weten dat dit gedrag 'ontoelaatbaar' is en doet aangifte tegen dit stuntende duo. De beelden werden door de jongens online gezet, waarna de video veelvuldig is gedeeld. Vanavond meldden zij zich bij ProRail, geschrokken van alle aandacht die hun daad teweeg heeft gebracht.