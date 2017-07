Dwars door Haagse gebouwen rennen met Urban Trail Run

Dwars over het Binnenhof en door de bioscoop. Deelnemers van de Urban Trail Run in Den Haag hebben zich vandaag uit kunnen leven met het tien kilometer lange parcours. De tocht ging onder meer door het Haags Historisch Museum en door de Paleistuinen. ,,Het was echt heel leuk, ik ben nog nooit zo door een bioscoop heen gegaan", vertelt deelnemer Laila van Kralingen.