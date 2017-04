Een fotograaf die het intiemste moment vastlegt

Midden in de nacht haasten ze zich soms naar een kraambed. Steeds vaker brengen geboortefotografen een bevalling in beeld. Twee fotografen en twee moeders vertellen.

Fotograaf Ilse Nelisse en moeder Maaike Coens

Bloederige taferelen en oncharmante poses. Daar dacht Maaike Coens (36) aan toen haar zus voorstelde de bevalling van haar zoontje Xavi te fotograferen. Achteraf is de Etten-Leurse haar zus Ilse dankbaar. ,,De foto’s zijn smaakvol. Ik vind het zelfs jammer dat ik geen beelden van onze eerste twee kinderen heb. Je beleeft een bevalling in een roes, foto’s helpen je herinneringen aan te vullen.’’ De plaatjes, nu 2,5 jaar oud, zijn verwerkt in een album. ,,Voor familie, vrienden en later voor Xavi.’’

Quote Ik let op details en emoties, zoals het contact tussen de ouders Ilse Nelisse, fotograaf Ilse Nelisse (35) uit Etten-Leur heeft zich aangesloten bij de recent opgerichte beroepsvereniging. Dat het fenomeen aan populariteit wint, vindt ze goed. ,,Voor een huwelijk een fotograaf regelen is normaal, maar van de écht mooiste dag uit je leven hebben de meeste ouders, zoals ook ikzelf, amper foto’s.’’

De bevalling van zus Maaike was haar eerste stap. ,,Ik maakte graag foto’s en werkte al mijn hele leven met kinderen. Op internet kwam ik plaatjes van een geboorte tegen. Ik was meteen onder de indruk. Via Marry Fermont(de eerste geboortefotograaf in Nederland red.) heb ik wat tips gekregen.’’Na de bevalling van haar zus was ze voorgoed verkocht. ,,Het is bijzonder dat je bij zoiets aanwezig mag zijn. Na een bevalling giert de adrenaline nog dagen door mijn lijf.’’

Inmiddels heeft ze zeven geboortes vastgelegd. Wat ze fotografeert, bespreekt ze vooraf met de ouders. ,,In principe alles. Van de weeën tot de bevalling zelf en de ontmoeting met de grootouders. Ik let vooral op details en emoties, zoals het contact tussen de ouders.’’

Fotograaf Chantal van de Giesen en moeder Greetje van den Heiligenberg

Volledig scherm Greetje van den Heiligenberg beviel drie jaar geleden. Chantal van de Giesen legde deze<br />bijzondere gebeurtenis vast. © Chantal van de Giesen/Kroonmoment Fotografie

,,Ik probeer met mijn reportages vooral een verhaal te vertellen’’, zegt Chantal van de Giesen (42). De Bredase, zelf moeder van twee zoontjes, fotografeerde in 2013 haar eerste geboorte. ,,Ik kan slecht tegen bloed en ziekenhuizen, maar ik wilde het graag eens proberen. Ik wist een lief echtpaar dat wilde meewerken.’’ Ze vreesde flauw te vallen, maar het tegenovergestelde gebeurde. ,,Intuïtief wist ik wat ik moest doen.’’ Inmiddels staat de teller op acht. ,,Na een bevalling leef ik op een roze wolk. Alsof ik zelf een kind op de wereld heb gezet.’’

Quote De kunst van het vak: niet te veel aanwezig zijn, niets regisseren. Chantal van de Giesen, fotograaf De kunst van het vak? ,,Niet te veel aanwezig zijn, niets regisseren. Dat maakt de foto’s puur. En de zorgverleners moeten zonder belemmering hun werk kunnen doen. Als het nodig is, spring ik bij. Zo werd bij mijn tweede bevalling de moeder ineens heel misselijk. Er was even geen personeel in de buurt. Dus hielp ik met bakjes en doekjes.’’

De Bredase Greetje van den Heiligenberg (35) beviel drie jaar geleden, met Van de Giesen in haar kielzog. ,,Mijn moeder vertelde ons over Chantal’’, zegt ze. Het stel moest wel even nadenken. ,,Het is zo’n intiem moment. En je weet nooit hoe het loopt.’’ Er was een goede klik. ,,We vonden het belangrijk iets tastbaars te hebben. Bij de geboorte van onze dochter hadden we een videocamera neergezet.’’